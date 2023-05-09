يدعم أكثر من لغة ويحجز التذاكر.. طلاب المنيا يبتكرون تطبيق «جولة»

استعرض طلاب قسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة المنيا، المزايا والخدمات التي يقدمها تطبيق «جولة» المجاني، حيث يتميز بسهولة الاستخدام، ويدعم أكثر من لغة، ويمكن من خلاله تفعيل ميزة البحث الصوتي عن المعلومات، وتقديم تصنيف مفصل عن الأماكن السياحية سواء الاثرية والعلاجية والترفيهية والدينية، وتحديد أقرب المواقع الأثرية بالقرب منك.

كما يوفر تطبيق جولة خدمات حجز التذاكر، ووسائل المواصلات المتاحة، ومواعيد فتح وغلق الأماكن، بالإضافة إلى ترشيح أفضل الشركات السياحة، وأفضل العروض وكيفية التواصل معهم، كما يتيح التطبيق لمستخدميه تسجيل اقتراحات أو تقديم شكاوى لتحسين الخدمات المتاحة.

تصميم تطبيق «جولة» على الهاتف المحمول

واستقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، طلاب الفرقة النهائية بكلية الآداب قسم الاعلام أصحاب ابتكار وتصميم تطبيق جديد يعمل على الهاتف المحمول تحت مسمى «جولة»؛ لاستعراض الخدمات الإرشادية في المجال السياحي، من خلال التعريف بالأماكن الأثرية المختلفة بمحافظات مصر واقليم الصعيد، وأماكن الإقامة والفنادق، والخدمات العامة، وأماكن الترفيه والمطاعم، حيث يمثل التطبيق دليلاً معلوماتياً شاملاً للسفر والسياحة والتنقل للمستخدم العربي والأجنبي.

رافق طلاب القسم خلال الزيارة الدكتور أشرف ماهر عميد كلية الآداب، والدكتورة رحاب أنور رئيس قسم الإعلام، وأعضاء هيئة التدريس بالقسم.

تشجيع الأفكار والتطبيقات التكنولوجية

أكد فرحات، على الدعم الكبير التي توليه الجامعة لدعم وتشجيع أفكار الشباب، واحتضانها للمشروعات والأفكار التطبيقية المبتكرة والتطبيقات التكنولوجية التي تواكب متطلبات الجمهور، وتشارك في حل المشكلات المجتمعية، أو تساهم في الترويج للسياحة المصرية، لتكون نواة لعمل تجاري ناجح ومربح للشباب يخدم المجتمع الرقمي العالمي الجديد، وتخلق مجالاً مفتوحاً لفرص العمل أمام الخريجين، موجهاً الطلاب بالتواصل مع مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لتقييم البرنامج وتطوير تقنياته المتاحة عبر شبكة الإنترنت، إلى جانب التواصل مع وزارة السياحة لإمداد القائمين على تطبيق «جولة» بالمعلومات الوافية.