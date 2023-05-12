هيئة الدواء تصدر دليلا لعلاج دوالي الساقين.. اعرف الفئات الأكثر عرضة للإصابة

صدر عن هيئة الدواء المصرية دليل إرشادي شامل حول مرض دوالي الساقين، يتضمن الأسباب المحتملة للإصابة بالمرض والفئات الأكثر عرضة للإصابة به، وذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، وتعزيز الوعي بالعادات والسلوكيات الخاطئة التي يجب تجنبها نظرًا لتأثيرها الضار على الجسم.

علاج دوالي الساقين

وأشارت هيئة الدواء إلى أن الهدف من علاج دوالي الساقين هو تخفيف الأعراض وتحسين المظهر والوقاية من المضاعفات الخطيرة، مثل القرحات الجلدية وتجلط الأوردة العميقة وتغير لون الجلد والنزيف.

ويتم تحديد نوع العلاج المناسب حسب مدى خطورة الأعراض، ومن الممكن أن يشمل العلاج تغييرات في نمط الحياة للمساعدة على تخفيف الأعراض أو منع تفاقم الدوالي، واستخدام أغطية خاصة للقروح المفتوحة، وإجراء عمليات للتخلص من الدوالي، واستخدام الجوارب أو الضمادات الضاغطة.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالدوالي

وأوضحت أن السيدات أكثر عرضة للإصابة بالدوالي، وخاصة أثناء الحمل المتكرر، أو نتيجة للسمنة، أو الإمساك حيث يزيد ضغط الدم داخل الأوردة.

وفيما يتعلق بأسباب الإصابة، أوضحت الهيئة أنه يتمثل في إصابة في الساق، جلطة دموية في وريد الساق، مؤكدة أهمية تلقي علاج الأمراض المصاحبة لدوالي الساقين لتجنب مشاكل أمراض الأوعية الدموية ومضاعفاتها.