هيئة الدواء توجه رسالة تحذير للسيدات الحوامل.. هذه الأعراض «سكر حمل»

وجَّهت هيئة الدواء المصرية رسالة عاجلة للسيدات الحوامل بشأن مرض سكر الحمل خلال شهور الحمل واحتمالية الإصابة به، وقالت هيئة الدواء في تقرير رسمي لها أصدرته منذ قليل، إن مرض السكري في الغالب لا يصاحبه أي أعراض، حيث إنه يتم اكتشاف المرض أثناء قياس مستوى السكر في الدم بشكل دوري أو عشوائي.​

أعراض سكر الحمل

وأضافت هيئة الدواء، في الحالات الحادة؛ تظهر أعراض ارتفاع مستوى السكر في الدم، مثل:

​- العطش وجفاف الفم.​

- الجوع وتناول الطعام أكثر من المعتاد.

​- كثرة التبول.

​- الإرهاق.

​- عدم وضوح الرؤية.

​​ونصحت هيئة الدواء المصرية السيدات الحوامل بمتابعة الحمل مع طبيب متخصص، وقياس مستوى السكر في الدم بشكل دوري قبل وأثناء الحمل.​

سكر الحمل يختفي بعد الولادة

وأوضحت هيئة الدواء، إن مرض السكري يُعرف بارتفاع مستوى السكر «الجلوكوز» في الدم، ويُعد سكر الحمل أحد أنواعه، مشيرة إلى أن سكر الحمل هو إصابة السيدة الحامل بالسكري أثناء فترة الحمل ويحدث غالبًا خلال الثلثين الأخيرين من فترة الحمل.​

وتابعت هيئة الدواء، سكر الحمل يختفي سكر بعد الولادة، ويعود سكر الدم إلى مستوياته الطبيعية، وذلك في حوالي 50% فقط من الحالات، ويستمر بعد الولادة في النصف الأخر كمرض مزمن.​

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء عن فتح باب التسجيل في وبينار للتعريف بالمستندات المطلوب تقديمها لوحدة المأمونية لاستخراج الإفادات المطلوبة لهيئة الشراء الموحد، والذى يهدف إلى تعريف ممثلي اليقظة الدوائية بشركات المستلزمات الطبية بكيفية الإفادة بعدم وجود شكاوى خاصة بمأمونية المستلزمات الطبية خلال آخر ثلاث سنوات، وكذلك عن نظام اليقظة الصيدلية.