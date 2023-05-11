«الهجرة»: نستهدف فتح أسواقًا عقارية جديدة أمام المصريين بالخارج

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن مشاركتها في النسخة الثامنة من مؤتمر عقارات النيل في الرياض، والتي حظيت بإقبال المصريين في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تحقيق نسبة قبول عالية ونسبة ترويج متميزة داخل المملكة.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن شركة إكسبوريبابليك، شريك مهم وجاد ذو مصدقة، برئاسة الدكتور باسم كليلة، وتم التعامل معها أثناء النسخة الثامنة من معرض عقارات النيل، الذي أقيم في الرياض نوفمبر الماضي.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن المؤسسة الاقتصادية، لا تعلن فقط عن العقار في مصر، لكنها تتميز أيضا بتحقيق الجدية والتعاقدات، ويتم تنفيذها بشكل يسمح بالتأكد من المصداقية.

نجاح وزارة الهجرة

وأكدت وزيرة الهجرة، في بيان أن جزء من عمل الوزارة هو الترويج لمصر ليس فقط استثماريا، بل علميا وثقافيا وغيرها، وتابعت: «بنجيب مصر للمصريين بالخارج، وبنوصل صوت المصريين بالخارج للوطن ونحاول نحقق مطالبهم».

من جانبه، قال دكتور باسم كليلة، رئيس شركة إكسبوريبابليك، معرض عقارات النيل، إن نجاح وزارة الهجرة، في تواصلها مع المصريين بالخارج، وتقديم كافة التيسيرات لهم، جعله يطمح في دعم المصريين بالخارج، من خلال التعاون مع وزارة الهجرة للوصول لأكبر عدد من المغتربين.

فتح أسواق جديدة أمام المصريين بالخارج

وأشار إلى أن الهدف من التعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، هو فتح أسواقا جديدة أمام المصريين بالخارج، وزيادة قاعدة بيانات من المصريين بالخارج، للوصول إلى أكبر عدد ممكن منهم.

جاء ذلك أثناء فعاليات مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وشركة إكسبوريبابليك، معرض عقارات النيل، والذي يهدف للترويج للعقار المصري في الخارج، اليوم الخميس الموافق 11 مايو 2023، بمقر وزارة الهجرة بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.