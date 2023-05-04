وزيرة الهجرة: «جذورنا المصرية» تستهدف أبناءنا بالداخل والخارج

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، تحت عنوان «جذورنا المصرية»، كان امتدادا للمبادرة الأم، واستكمالا لأهدافها، ولكنها تختلف عنها في الفئة المستهدفة، حيث لم تركز «جذورونا المصرية» على أبناء المصريين بالخارج فقط، بل تستهدف أبناء المصريين بالداخل أيضا.

التركيز على الثقافة المصرية والجذور والأصول المصرية

وأشارت وزيرة الهجرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المرحلة الثانية «جذورنا المصرية»، حرصت على التركيز على الثقافة المصرية والجذور والأصول المصرية، بمعنى أن أبناء المصريين بالخارج ليسوا فقط من يتكلمون العربية بل يعرفوا المعاني المصرية واللغة العربية، كما يتكلمها ويتعلمها المصريون بالداخل.

وأضافت «جندي» أن مبادرة «جذورنا المصرية» تركز على التعريف بالثقافة المصرية وتاريخها وحضارتها وعاداتها وتقاليدها، وأسرار حياة المصريين القدماء، وكل شيء عن مصر القديمة والجديدة.

زيارات للمدارس الدولية برفقة عدد من علماء التاريخ للحديث عن حياة المصري القديم

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن المستهدف من هذه المرحلة ليس فقط أبناء المصريين بالخارج من الجيل الثاني والثالث، بل نستهدف منها أيضا أبناء المصريين الموجودين داخل مصر ويدرسون بالمدارس الدولية، لتعريفهم بتاريخ وحضارة وطنهم الأم، ويكون لديهم قدرة لإستيعاب تاريخهم وحضارتهم، ويكونوا اكثر اتصالا بمجتمعهم ودولتهم، من خلال زيارات للمدارس الدولية برفقة عدد من علماء التاريخ للحديث عن حياة المصري القديم وكيف نشأت الحضارة المصرية القديمة.

أشارت «جندي» إلى حرص الوزارة دائما على نشر فيديوهات هذه الزيارات والمحاضرات على الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» عبر «فيس بوك»، لاستفادة أكبر عدد ممكن من المصريين منها سواء بالداخل أو الخارج، حيث بلغ عدد المشتركين بمبادرة «اتكلم عربي» نحو 7 ملايين مستخدم.