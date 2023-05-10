وزارة الهجرة تنشر فيديو جديدا عن «عروس النيل» ضمن مبادرة جذورنا المصري

تحت شعار «جذورنا المصرية»، أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، لاستكمال الهدف الرئيس منها، والذي يتضمن توعية أبناء جالياتنا بالخارج، خاصة الجيلين الثاني والثالث، بتاريخهم وهويتهم، للحفاظ على اللغة والهوية العربية.

فيديو جديد عبر الصفحة الرسمية للمبادرة

ونشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مقطع فيديو يتضمن جزء من محاضرة الدكتور ميسرة عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، خلال زيارته برفقة السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى مدرستي ليسيه فولتير وكيبلينج، عبر الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، كى يستفيد منها أكبر عدد ممكن من المصريين بالخارج والداخل.

المصريون القدماء كانوا يحترمون الجنس البشري

وجاء السؤال من طلاب المدرسة، حول حقيقة عروس النيل، ليجيب الدكتور ميسرة عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أنها أسطورة وليس لها حقيقة على الإطلاق، حيث أن المصريين القدماء كانوا يحترموا الجنس البشري، سواء الذكر أو الأنثي، وأن المصريين القدماء ليس لديهم فكرة التضحية بأحد.