«التموين» تدرس استيراد اللحوم من الصومال وتشاد

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة، أنّ الاتفاق بين وزارة التموين وشركة اتجاهات السودانية ما زال قائمًا، كشيرا إلى أنّ الوزارة تدرس استيراد اللحوم من الصومال وتشاد لفتح مناشئ جديدة.

وأشار مساعد وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنّ تعدد المناشئ أمر مهم للغاية كما حدث في القمح، إذ بلغ عدد المناشئ التي تستورد مصر منها إلى 11 منشأ، قائلا: «نسعى إلى البحث عن مناشئ أخرى للحوم الطازجة في الصومال خاصة، أنّ المراعي الصومالية هي المراعى السودانية نفسها، وبالتالي فإنّ لها المذاق نفسه وسيتقبلها المواطن المصري بشكل جديد».

ونوه عشماوي، بأنّها تصل لنا من الخارج حية ويتم الذبح في مصر يوميًا وتوزيعها على المنافذ التموينية طازجة.