تعرف على موعد حفل عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية وأسعار التذاكر

ينتظر الجمهور حفلات الموسيقار عمر خيرت بصورة دورية، ويستعد لحفله الثاني اليوم بدار الأوبرا المصرية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه أمس بحفله الأول بعد أن تميز وأبهر جمهوره.

حفل عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية

وقدم الموسيقار عمر خيرت خلال حفله بدار الأوبرا المصرية أمس، باقة مميزة من الأعمال الغنائية الكلاسيكية والموسيقى المميزة، ومن المقرر أن تذيع قناة الحياة تسجيلا لحفل عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية، غدا الجمعة.

موعد بدء حفل عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية

ويبدأ الحفل الثاني لعمر خيرت بدار الأوبرا المصرية اليوم، في تمام الساعة 8 ونصف مساءاً على خشبة المسرح الكبير، بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة وقيادة المايسترو ناير ناجي، وتبدأ أسعار التذاكر من 610 جنيهات، وتتفاوت أسعار التذاكر بين أكثر من فئة.

شروط حضور حفل عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية

ومن شروط حضور حفل عمر خيرت، الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية وارتداء البدلة كاملة، وضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، عدم السماح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.