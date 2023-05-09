أسعار تذاكر حفل عمر خيرت في دار الأوبرا.. يقام غدا على المسرح الكبير

باقة مميزة من الأعمال الغنائية الكلاسيكية والموسيقى المميزة ينتظرها بشوق عشاق الموسيقار الكبير عمر خيرت في حفله المنتظر إقامته بدار الأوبرا المصرية غدًا، إذ يعد عمر خيرت أحد أهم الموسيقيين في الوقت الحالي ويتميز بألحانه وفنه الراقي الذي يجمع بين التصوف والموسيقى الملحمية الحماسية القديمة.

سعر تذاكر حفل عمر خيرت

ومن المقرر أن يبدأ حفل عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة وقيادة المايسترو ناير ناجي، غدا الأربعاء في الثامنة والنصف مساءً على المسرح الكبير، وتبدأ التذاكر من 610 جنيهات.

ومن المقرر أن تذيع قناة الحياة حفل عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية، الجمعة المقبل.

شروط حضور حفل عمر خيرت بدار الأوبرا

ووضعت دار الأوبر المصرية عدة شروط لدخول حفلاتها على النحو التالي:

- فتح أبواب الدخول لجمهور الحفل في السابعة مساء وغير مسموح الدخول دون ارتداء الكمامات.

- منع ارتداء الشورت، والالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية وارتداء البدلة كاملة.

- يمنع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- منع التصوير.

- عدم السماح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.