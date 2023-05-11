وكيل «تعليم كفر الشيخ»: لا شكاوى أو مخالفات في امتحانات النقل

تابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل الثاني الثانوي والرابع والخامس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي والثاني الثانوي تعليم فني، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، واطمأن إلى حُسن سير الامتحانات، مؤكداً عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات.

وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ يتفقد لجان الامتحانات

وتفقد «عبد الله»، لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بمدرسة الأريمون الثانوية المشتركة التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ولجان امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي بمدرسة الأريمون «تعليم أساسي» التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، كما تابع أعمال امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي والصف الثاني الثانوي والصف الثاني «تعليم فني» من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية.

وأشار «عبد الله»، إلى أنه جري توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والمُعلمين أثناء إجراء الامتحانات، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المُنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان.

توفير الجو الهادئ لأداء الطلاب الامتحانات

وأوضح «عبد الله»، أنه تم توفير الجو الهادئ لأداء الطلاب الامتحانات بشكل دائم، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المُناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يُتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويُسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، مع التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.

وبحسب مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فقد أدى 24 ألف و175 طالباً وطالبة بالصف الثاني الثانوي امتحان مادة «اللغة الأجنبية الأولى»، وأدى 78 ألف و788 طالب وطالبة بالصف الرابع الابتدائي امتحان مادة «الرياضيات»، وأدى 71 ألف و982 طالب وطالبة بالصف الخامس الابتدائي امتحان مادة «الرياضيات»، وأدى 63 ألف و176 طالب وطالبة بالصف الأول الإعدادي الامتحان في مادتي «اللغة الإنجليزية، والتربية الفنية»، وأدى 57 ألف و776 طالب وطالبة بالصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادتي «العلوم والتربية الدينية»، وأدي 27 ألف و781 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي «تعليم فني» الامتحانات في مواد «الأمن الصناعي، والرسم الفني، وتخطيط محركات» للتعليم الصناعي، ومادتي «البيولوجي، والإرشاد الزراعي»، للتعليم الزراعي، ومواد «الاقتصاد والمحاسبة، وعلم نفسي، والفرنساوي»، للتعليم الفندقي، ومادتي «سكرتارية إنجليزي، ورياضة مالية»، للتعليم التجاري.