سيدة سودانية تشكر الرئيس السيسي: «وقفتك عظيمة معانا وكلنا بندعيلك»
كتب:
هانى حسن
12:59 م | الخميس 11 مايو 2023
عوائد أحمد عبدالقادر إحدى السيدات السودانيات القادمات إلى مصر
رصدت قناة dmc آخر التطورات في المعابر بين مصر والسودان، فضلًا عن جهود الدولة المصرية في تسهيل دخول القادمين من السودان عبر المنافذ لبرية، وقال مصطفى سعد، مراسل القناة، إنّ المساعدات والتسهيلات المصرية مستمرة في معبري أرقين وقسطل.
<iframe width="435" height="245" src="https://www.youtube.com/embed/rNW3LSPdBeg" title="8 الصبح يواصل رصد جهود الدولة المصرية لتسهيل دخول القادمين من السودان عبر المنافذ البرية" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>
وأضافت عوائد أحمد عبدالقادر، إحدى السيدات السودانيات القادمات إلى مصر: «الحمد لله على مجيئنا مصر، والحكومة المصرية استقبلتني حلو جدا، وواقفين معانا وقفة غير عادية»، موجهة كلامها إلى لرئيس عبدالفتاح السيسي: «بارك الله فيك على وقفتك العظيمة معانا، وأحييك بشدة على وقفتك غير السهلة، وكلنا بندعيلك».
وتابعت: «أهالي أسوان والنوبة رحّبوا بنا ترحيب شديد، وكلنا الناس ورجال الشرطة وقفوا معانا وتكاتفوا وحطوا إيديهم معانا وساعدونا، والحمد لله ما فقدنا أي حاجة من أكل وشراب وسكن ودواء»، موضحة: «الكل يقدم لنا ولأطفالنا المياه والأكل والعصائر دون ما نطلب أو نسعى لذلك، نحمد ربنا كثيرًا على هذه النعمة».
وأوضحت: «أنا مبسوطة جدا بوقفة كل المصريين معانا، وأحيي والدنا الرئيس السيسي، وأدعو له بأن يرفع الله عز وجل كل الشر من بلده يا رب».