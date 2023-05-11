سيدة سودانية تشكر الرئيس السيسي: «وقفتك عظيمة معانا وكلنا بندعيلك»

رصدت قناة dmc آخر التطورات في المعابر بين مصر ‏والسودان، فضلًا عن جهود الدولة المصرية في تسهيل دخول القادمين من السودان ‏عبر المنافذ لبرية، وقال مصطفى سعد، مراسل القناة، إنّ المساعدات والتسهيلات ‏المصرية مستمرة في معبري أرقين وقسطل.‏

‏<‏iframe width="435" height="245" ‎src="https://www.youtube.com/embed/rNW3LSPdBeg" ‎title="8‎‏ الصبح يواصل رصد جهود الدولة المصرية لتسهيل دخول القادمين من ‏السودان عبر المنافذ البرية" ‏frameborder="0" allow="accelerometer; ‎autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; ‎picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>‏

وأضافت عوائد أحمد عبدالقادر، إحدى السيدات السودانيات القادمات ‏إلى مصر: «الحمد لله على مجيئنا مصر، والحكومة المصرية استقبلتني حلو جدا، ‏وواقفين معانا وقفة غير عادية»، موجهة كلامها إلى لرئيس عبدالفتاح السيسي: «بارك ‏الله فيك على وقفتك العظيمة معانا، وأحييك بشدة على وقفتك غير السهلة، وكلنا ‏بندعيلك».‏

وتابعت: «أهالي أسوان والنوبة رحّبوا بنا ترحيب شديد، وكلنا الناس ورجال ‏الشرطة وقفوا معانا وتكاتفوا وحطوا إيديهم معانا وساعدونا، والحمد لله ما فقدنا أي ‏حاجة من أكل وشراب وسكن ودواء»، موضحة: «الكل يقدم لنا ولأطفالنا المياه ‏والأكل والعصائر دون ما نطلب أو نسعى لذلك، نحمد ربنا كثيرًا على هذه ‏النعمة».‏

وأوضحت: «أنا مبسوطة جدا بوقفة كل المصريين ‏معانا، وأحيي والدنا الرئيس السيسي، وأدعو له بأن يرفع الله عز وجل كل الشر من ‏بلده يا رب».‏