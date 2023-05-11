تفاصيل شهادة اختيارك من بنك التنمية الصناعية.. عائد ثابت لمدة 3 سنوات

كشف بنك التنمية الصناعية عن أسعار العائد على شهادات الادخار لشهر مايو 2023، ومن بينهم شهادة اختيارك الثلاثية، والتي تصدر بفئة تبدأ قيمتها الأسمية للواحدة 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر مايو 2023، من بنك التنمية الصناعية على شهادة اختيارك، يكون الحد الأدنى 50 ألف جنيه في أول مرة للشراء، ومضاعفات الـ5 آلاف جنيه دون حد أقصى.

سعر العائد على شهادة اختيارك

وسعر العائد على شهادة اختيارك يكون ثابت طوال مدة الشهادة، ومتوفرة دوريات صرف مختلفة كالآتي:

- دورية صرف اسبوعي بعائد 16.50% سنويًا.

- دورية صرف شهري بعائد 17.00% سنويًا.

- دورية صرف ربع سنوي بعائد 17.25% سنويًا.

- دورية صرف نصف سنوي بعائد 17.50% سنويًا.

- دورية صرف سنوية بعائد 18.50% سنويًا.

الاقتراض بضمان الشهادة

ومن المميزات التي يقدمها بنك التنمية الصناعية، أن يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بنحو 95% من قيمتها، وعائد 2%.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر، من تاريخ الاصدار، وفي حال استرداد قبل تاريخ الاستحقاق يتم تطبيق غرامة استرداد حسب الشروط.