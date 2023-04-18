كيف تربح 39 ألف جنيه من شهادة ادخار بنك التنمية الصناعية؟.. عائد مدفوع مقدما

تواصل البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، رفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، من خلال طرح شهادات جديدة، ومن بين تلك البنوك «بنك التنمية الصناعية»، الذي طرح مؤخرًا شهادة ادخار جديدة بعائد مدفوع مقدماً 39%، بعد رفع أسعار الفائدة الفترة الأخيرة.

شهادة بنك التنمية الصناعية 39%

طرح بنك التنمية الصناعية مؤخرًا شهادة جديدة بعائد مدفوع مقدماً 39%، لمدة تصل إلى 3 أعوام (13% عن كل عام)، وسيتمكن أصحاب هذه الشهادات صرف العائد مقدما بداية من اليوم الثاني من تاريخ شراء الشهادة، وتحدد الحد الأدنى لشراء الشهادة عند 50 ألف جنيه.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، كيفية تحقيق مكاسب 39 ألف جنيه من شهادة ادخار بنك التنمية الصناعية.

كيفية تحقيق 39 ألف جنيه أرباح من الشهادة

عند استثمار مبلغ قيمته 100 ألف جنيه في شهادة بنك التنمية الصناعية الجديدة، بعائد 39% تكون الأرباح المحققة والمدفوعة مقدماً 39 ألف جنيه.

قرار المركزي رفع الفائدة

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، الخميس الماضي، وطرحت عدة بنوك حكومية وخاصة شهادات يصل العائد عليها 22%.