تفاصيل الوديعة سمارت في بنك التعمير والإسكان.. مدتها عام وعائدها يومي

كشف بنك التعمير والإسكان، عن أسعار العائد على الودائع، من بينها وديعة سمارت، التي تكون مدتها عام، وبعائد يصرف بشكل يومي.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التعمير والإسكان على وديعة سمارت، يكون الحد الأدنى 500 ألف جنيه، ومضاعفات الـ10 آلاف جنيه.

سعر العائد على الوديعة سمارت

وهذه الوديعة للأفراد فقط، وسعر العائد 11%، حيث أن مدة الوديعة سنة، والعائد يصرف بشكل يومي، ومن الشروط أن لا يجوز استرداد الوديعة إلا بعد مرور شهرين.

كما لا يجوز كسر جزئي، وغرامة الاسترداد من بنك التعمير والإسكان، تكون باحتساب الفائدة على أساس الأيام الفعلية على السعر المعلن للودائع لأجل.

الاقتراض بضمان الوديعة من بنك التعمير والإسكان

يتيح بنك التعمير والإسكان، الاقتراض بنسبة 90% من قيمة الوديعة، كما يمكن الحصول على التسهيلات من خلال بطاقة ائتمانية وسحب على المكشوف.

وبالنسبة للمصاريف الإدارية ومصاريف فتح الحساب في بنك التعمير والإسكان، تكون حسب سعر التعريفة.