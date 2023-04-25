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كم يدفع بنك التعمير والإسكان عائدا على حساب جاري الصفوة؟.. يبدأ من 5%

كتب:

منة العشماوي
11:53 ص | الثلاثاء 25 أبريل 2023
أسعار العائد على حساب جاري الصفوة

أسعار العائد على حساب جاري الصفوة

كشف بنك التعمير والإسكان عن أسعار العائد على الحسابات الجارية والتوفير في شهر أبريل 2023، من بينها حساب جاري الصفوة، الذي يحتسب سعر العائد فيه يوميًا ويضاف في نهاية كل شهر.

وبحسب أسعار العائد من بنك التعمير والإسكان لشهر أبريل 2023، على حساب جاري الصفوة، يكون الحد الأدنى 100 ألف جنيه.

أسعار العائد على حساب جاري الصفوة

وبالنسبة لسعر العائد على حساب جاري الصفوة، المبلغ من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه يكون 5%، ومن 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه 6%، ومن مليون إلى 2 مليون جنيه 7%، وأكثر من 2 مليون جنيه 8%.

ويتيح بنك التعمير والإسكان تحصيل الشيكات والكمبيالات والحوالات وإضافاتها للحساب الجاري، ويمكن أيضًا سداد الالتزامات الدورية من الحساب، والسحب والإيداع على مدار الـ24 ساعة من خلال ماكيات الصراف الآلي.

المستندات المطلوبة لفتح حساب جاري الصفوة

ويحتاج العميل لفتح حساب جاري الصفوة، مستند تحقيق شخصية رسمي، بطاقة رقم قومي، جواز سفر للأجانب المقيمين، ومستند تحديد محل إقامة «فاتورة كهرباء، فاتورة مياه، فاتورة تليفون»، ومستند إثبات جهة العمل يصدر من إدارة رأس المال البشري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة، ونموذج التوقيعات الخاص بالعميل.  

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بقلم منة العشماوي