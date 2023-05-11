طريقة الاستعلام عن الفاتورة في شركة القناة لتوزيع الكهرباء

أصدرت شركة القناة لتوزيع الكهرباء فواتير شهر مايو الجاري، وأتاحت عدة طرق للاستعلام عنها، وطرق السداد سواء عبر مقر الشركة وفروعها أو بالدفع الفوري عبر شركتي أمان وفوري، وتقدم «الوطن» في السطور التالية طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لهذا الشهر في خطوات مبسطة.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة القناة لتوزيع الكهرباء

ويعتبر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة القناة لتوزيع الكهرباء من أكثر ما يبحث عنه المواطنون كل 3 أشهر تقريبًا مع إعلان الشركة عن الفواتير الجديدة، وتوفير الاستعلام بالدخول على موقعها الإلكتروني، واتباع الخطوات التالية:

1- اختيار فرع الشركة التابع لها العداد الخاص بالمستخدم في منطقة القناة.

2- ملء البيانات المطلوبة كرقم العداد واسم المستخدم واستكمال البيانات المطلوبة.

3- إدخال مبلغ الفاتورة الراغب في سداده، وتسديد المبلغ عبر البطاقات البنكية المختلفة.

وأتاحت شركة القناة لتوزيع الكهرباء تسديد فاتورة الكهرباء بشركة القناة لتوزيع الكهرباء في شهر مايو عبر الدفع الإلكتروني باي من أفرع شركتي أمان وفوري طوال الشهر الجاري.

خطة للصيانة في شركة القناة لتوزيع الكهرباء

وأعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء في منطقة القناة عن خطة مكبرة للصيانة في كافة المدن والمراكز بنطاق المحافظات التابعة للشركة يوميا، بالتزامن مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة والإعلان عن طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

وشهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الخميس انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في المحافظة داخل مدينة الإسماعيلية، وفي مركز القنطرة غرب ومركز القنطرة شرق ومركز الإسماعيلية.

وانقطعت الكهرباء في تمام التاسعة من صباح اليوم الخميس في حي الزهور بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية، وسوق الخضار بمركز ومدينة القنطرة غرب ومناطق سكنية شرق البحيرات في مركز ومنطقة الكيلو 2 بمنطقة الفردان.