الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا في 3 خطوات

يمكن لسكان محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا وذلك بالدخول إلي موقع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وتسجيل البيانات الخاصة بهم حسب المنطقة، وذلك من خلال خطوات بسيطة بيانات متاحة علي كل فاتورة كهرباء سبق دفعها من الشهور الماضية وهي: ««اسم المنطقة واليومية، والحساب، الفرعي»، وبعدها تظهر لها قيمة فاتورة شهر مايو 2023

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء من هنا، ويختار أولا المحافظة محل إقامته حيث سيظهر له 3 إختيارات وهم: «الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ»، وبعدها عليه أن يختار هندسة الكهرباء التابع لها في محافظته ويستكمل بعدها إدخال بيانات فاتورة الكهرباء الخاصة به.

الخطوة الثانية في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا

ويتبع المواطن الخطوة الثانية في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا باختيار هندسة الكهرباء التابع بها حيث يوم في محافظة الدقهلية 31 هندسة كهرباء يختار أيا منها يتبع إليها وهي:

فروع هندسة الكهرباء في الدقهلية

«شرق المنصورة - غرب المنصورة 1-غرب المنصورة 2- قرى المنصورة - قري السنبلاوين1 – قرى السنبلاوين 2 – طناح – مدينة ميت غمر- قري ميت غمر 2- كوم النور- أجا شرق- أجا غرب- دكرنس- طلخا- قري المنزلة- المطرية- مدينة بلقاس- قري بلقاس- الستاموني- جمصة- مدينة شربين- قري شربين- مدينة المنزلة- منية النصر- منية سندوب- الجمالية- قري ميت غمر- نبروه- ميت سلسيل- تمي الأمديد- بني عبيد.»

فروع هندسة الكهرباء في دمياط

ويوجد في محافظة دمياط 13 هندسة كهرباء عليه أن يختار الهندسة التابع لها وهي: «مدينة شمال دمياط - مدينة جنوب دمياط- دمياط الجديدة - قرى شمال دمياط- قرى جنوب دمياط – الشعراء - الروضة- كفر البطيخ - الزرقا- فارسكور- كفر سعد - رأس البر - عزبة البرج»

فروع هندسة الكهرباء في كفر الشيخ

ويوجد في محافظة كفر الشيخ 13 هندسة كهرباء على المواطن أن يختار أيا منها يتبع إليها وهي: ‏«مدينة كفر الشيخ - قرى كفر الشيخ شرق - قرى كفر الشيخ - برج البرلس - قرى شمال دسوق - فوة - قرى الحامول - مدينة الحامول - قرى جنوب دسوق - بيلا - بلطيم - مدينة دسوق - - قرى سيدي سالم غرب مدينة سيدي سالم - مطوبس - قلين - الرياض»

الوصول إلى فاتورة الكهرباء

وتأتي الخطوة الثالثة والأخيرة، حيث يستطيع المواطن الوصول إلى فاتورة الكهرباء الخاصة به عن طريق إدخال البيانات الموجودة في أي فاتورة سبق دفعها وهي: «المنطقة – اليومية- الحساب – الفرعي»، وتظهر بعدها فاتورة الكهرباء الخاصة بالبيانات التي أدخلها، فيها أخرة قراءة لعدادا الكهرباء، والقراءة السابقة، وعدد الكيلو وات المستهلكة خلال الشهر الحالين وقيمة الاستهلاك للشهر الحالي.