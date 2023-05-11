الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد لشهر مايو 2023، يعد من الأمور التي تشغل اهتمام الكثير من المواطنين، لذلك حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خدمات متعددة، ويأتي من ضمنها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد لشهر مايو 2023

ومن خلال ما قدمته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد لشهر مايو 2023 أونلاين، بطريقة سهلة وبسيطة، تتمثل في السطور الآتي ذكرها:

- الدخول على رابط الشركة القابضة لكهرباء مصر من هـنـــا.

- النقر على أيقونة المنصة الموحدة الخدمات.

- اختيار أيقونة الاستعلام عن فواتير.

- اضغط على طلب جديد، وسجل الدخول.

- تحديد اسم المحافظة الخاصة بمنطقتك.

- ادخال الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

- الضغط على استعلام.

- ظهور قيمة الفاتورة.

وأوضحت الشركة القابضة للكهرباء، أنه لابد من تسجيل حساب على منصة وحدة الكهرباء الموحدة، من خلال هذا الرابط ، لكي يتم دخول اسم المستخدم ورقم الهاتف، وذلك كخطوة من خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد.

وتأتي هذه الخدمات من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من أجل تسهيل وتيسير الخدمات للمواطن المصري، لتحقيق رؤية مصر 2030.