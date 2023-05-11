الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة.. خطوات بسيطة للسداد

يهتم الكثير من الأشخاص بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بالبحث والاستعلام عن قيمة الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء كل شهر عبر آليات وطرق التواصل التي وفرتها الشركة، وتستعرض «الوطن» خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة

وتأتي خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة، على النحو الآتي:

- تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء موقع وزارة الكهرباء المصرية من خلال هذا الرابط.

- الضغط على قسم الخدمات.

- الضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

- تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن.

- إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام.

- الضغط على زر استعلام.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة

- وللاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة، يجب الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة التي تتبعها المكتوب على الفواتير المدفوعة.

- الضغط على كلمة الاستعلام عن الفاتورة.

- تسجيل الدخول على الموقع بالاسم ورقم العداد.

- الضغط على زر الاستعلام.

آليات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

وتأتي خدمات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لتقديم التسهيلات والتيسيرات المختلفة للمواطنين، ضمن توجيهات الرئيس السيسي لتحقيق رؤية مصر 2030.