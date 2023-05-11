طقس متقلب يضرب محافظة المنيا.. رياح وأتربة

تشهد محافظة المنيا هبوب رياح شديدة محملة بالأتربة والغبار على جميع الأنحاء، مما أثر على حركة سير المواطنين على الطرق والشوارع. وينصح المسؤولون بعض الفئات التي تعاني من أمراض تنفسية، باتخاذ الحيطة والحذر وتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة، لتجنب التعرض للغبار والأتربة الضارة.

نشاط للرياح في شمال الصعيد

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، والذي جاء فيه: «نشاط رياح ورمال مثارة تؤثر علي مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد ومنها محافظة المنيا، بسبب تكون منخفض حراري وعلى إثره ترتفع درجات الحرارة علي معظم الأنحاء».

وأضاف بيان هيئة الأرصاد الجوية: «ستتكون السحب المتوسطة، وقد يتساقط منها بعض الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري».

ويتزامن الطقس المتقلب في محافظة المنيا مع استمرار أعمال حصاد محصول القمح في الحقول، الأمر الذي أدي إلى إبطاء الحصاد حتى لا تتطاير سنابل القمح بعد الحصاد، بسبب شدة الرياح.

تجمعات رمال على جوانب الطرق

وتسببت شدة الرياح في ظهور تجمعات من الرمال على جوانب الطرق الصحراوية السريعة، ولا سيما على طريق القاهرة-أسيوط الغربي الذي يمر عبر محافظة المنيا. ومن أجل ضمان سلامة السائقين والمركبات، نشرت فرق تابعة لوحدات إدارة المرور بالمراكز والمدن لمتابعة حركة السير على الطرق الرئيسية والسريعة.