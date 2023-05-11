«الأرصاد»: ذروة الموجة الحارة اليوم.. والعظمى على القاهرة تصل لـ40 مئوية

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من أنّ القاهرة الكبرى والوجه البحري ومنطقة مصر الوسطي، تشهد اليوم أجواء حارة نهارا، ويُتوقع أن تسجل 33 درجة، في حين تتعرض محافظات جنوب الصعيد لطقس شديدة الحرارة، حيث يُتوقع أن تصل درجة الحرارة لـ40 درجة.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية ومحافظات شمال الصعيد وشمال محافظة البحر الاحمر، وتمتد إلى المناطق الصحراوية والمدن الجديدة والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، وفق ما كشف عنه البيان الصادر من الأرصاد الجوية.

أمطار على السواحل

وكشفت الصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية، عن تكاثر السحب المتوسطة على السواحل الغربية للبلاد تمتد للداخل مع تقدم ساعات النهار، يصاحبها أمطار بين متوسطة وخفيفة، على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات الجمهورية، وفق بيان الأرصاد كما يلي:

- القاهرة 33 - 19

- العاصمة الإدارية 33 - 19

- أكتوبر 33 - 20

- بنها 33 - 19

- دمنهور 32 - 19

- وادي النطرون 32 - 18

- كفر الشيخ 32 - 19

- المنصورة 33 - 18

- الزقازيق 33 - 19

- شبين الكوم 33 - 19

- طنطا 32 - 19

- دمياط 27 - 18

- بورسعيد 26 - 18

- الإسماعيلية 29 - 19

- السويس 30 - 19

- العريش 26 - 17

- رفح 25 - 17

- رأس سدر 33 - 20

- نخل 30 - 14

- كاترين 26 - 10

- الطور 33 - 21

- طابا 32 - 18

- شرم الشيخ 36 - 23

- الإسكندرية 25 - 18

- العلمين الجديدة 25 - 16

- مطروح 24 - 15

- السلوم 25 - 17

- سيوة 29 - 18

- رأس غارب 31 - 21

- الغردقة 35 - 21

- سفاجا 34 - 20

- مرسى علم 35 - 21

- شلاتين 33 - 22

- حلايب 32 - 20

- أبو رماد 32 - 21

- رأس حدربة 31 - 20

- الفيوم37 - 21

- بني سويف 36 - 20

- المنيا 36 - 20

- أسيوط 37 - 21

- سوهاج 29 - 21

- قنا 39 22

- الأقصر 40 - 22

- أسوان 41 - 23

- الوادي الجديد 35 - 20

- أبوسمبل 35 - 20