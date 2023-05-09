جدول القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة في المنيا

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية، مشروع القوافل التعليمية المجانية لطلاب المرحلة الثانوية العامة بالمنيا، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للعام الدراسي الحالي، ويهدف المشروع إلى تحسين نظام التعليم الأساسي ومكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية.

جدول القوافل التعليمية للثانوية العامة في المنيا

وقال الدكتور بهاء حسن، مدير إدارة مركز ملوي التعليمية في جنوب المنيا، إنّ جدول القوافل التعليمية المجانية للصف الثالث الثانوي 2023 في المنيا سيكون كما يلي.

- يوم الجمعة 12 مايو الجاري مادة علم النفس، للمعلم محمد قناوي.

- يوم السبت 13 مايو مادة اللغة الإنجليزية، للمعلمين عاطف يونس أحمد، ومحمد حافظ أحمد.

- يوم الجمعة 19 مايو مادة التاريخ والجغرافيا، للمعلم عبد الغني أبو العلا.

- يوم السبت 20 مايو مادة الكيمياء، للمعلمين، محمد عبد الحميد وأحمد الحفناوي.

إقبال علي القوافل التعليمية للثانوية العامة بالمنيا

وتشهد القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة في المنيا، إقبالًا كبيرًا من الطلاب، حيث يتم تنفيذها في مركز شباب ملوى، وتشمل مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والكيمياء والفيزياء والتاريخ، بواسطة خبراء التعليم المعينين من قبل الوزارة، ويتم توفير هذه الخدمة التعليمية المجانية للطلاب طوال اليوم، بهدف تخفيف العبء عن أولياء الأمور وتحسين التعليم للطلاب.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أهمية تنظيم القوافل التعليمية، لتعزيز التعليم وتحسين نتائج الطلاب، وتخفيف العبء عن أولياء الأمور، ويعد هذا المشروع جزءًا من جهود الحكومة لتحسين نظام التعليم في مصر وتحقيق حياة كريمة للجميع.

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنّ مشروع القوافل التعليمية يعد أحد أهم المشروعات التي تستهدفها الدولة المصرية وتعمل على توسيع قاعدتها، وذلك ضمن استراتيجية «بناء الإنسان» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق حياة كريمة للجميع، مشيدا بدور وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالمنيا في تنفيذ هذه القوافل المتميزة.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، مندى عكاشة، أن القوافل التعليمية تنفذ في مركز شباب ناصر ملوى وقاعة مجلس المدينة بملوى، وهو أحد مراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين استفادوا من القوافل في يومها الأول السبت الماضي 6 مايو، بلغ أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة بالشهادة الثانوية، حيث تم تدريس خمس مواد مختلفة، حيث وجه بتفعيل خاصية البث المباشر وتسجيل الفيديوهات لتعميم الاستفادة للجميع.