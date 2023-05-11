منح طالبين بجامعة كفر الشيخ لقب سفراء النوايا الحسنة عن قطاع الدلتا والساحل

شاركت جامعة كفر الشيخ في الملتقى القمي التاسع لمسابقة الطالب والطالبة المثاليين والملتقى القمي الثاني لسفراء النوايا الحسنة «طلاب مبتكرون ومخترعون» بجامعة الفيوم، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

سفراء النوايا الحسنة عن قطاع «الدلتا والساحل»

وأعلن الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن فوز الطالب محمد رفعت عبد العال، بكلية الطب البيطري، والطالبة هدى عبد الرازق عبد الحميد، بكلية التجارة، بلقب سفراء النوايا الحسنة عن قطاع «الدلتا والساحل» دعماً لطاقات ذوي الهمم من الشباب في الملتقى القمي الثاني لسفراء النوايا الحسنة «طلاب مبتكرون ومخترعون»، بجامعة الفيوم، وذلك بعد إعلان نتيجة لجنة تحكيم الملتقى القمي الثاني لسفراء النوايا الحسنة.

وقدم «دسوقي»، التهنئة للطلاب الذين شاركوا في الملتقى وحصولهم على لقب سفراء النوايا الحسنة عن قطاع «الدلتا والساحل»، مؤكداً أن الهدف من عقد الملتقيات العمل على تحقيق التواصل والتلاحم والتنافس بين الطلاب في مختلف المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية، وتبادل الخبرات والثقافات، مشيراً إلى أن مثل هذه الملتقيات تُساهم في إكساب الطلاب مهارات العمل الجماعي، وتحمل الضغوط، وتنظيم الوقت.

نائب رئيس الجامعة: الأنشطة الطلابية مكمل أساسي للعملية التعليمية

ومن جانبه، هنأ الدكتور محمد عبد العال، رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الطلاب الفائزين، لافتاً أن الأنشطة الطلابية مكمل أساسي للعملية التعليمية، حيث تكسب الطلاب تحمل المسئولية تجاه أنفسهم وزملائهم ومجتمعهم، ووجّه الطلاب بضرورة الحرص على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، والتعلم الدائم، واكتساب الخبرات، والتواصل مع الأساتذة، والاستفادة من خبراتهم، والاستعداد للمستقبل بشكل جيد، في ظل اهتمام الدولة المصرية بالشباب المبدعين.

جاء ذلك، بإشراف الدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورة هناء بدير طنطاوي، مدير إدارة النشاط الاجتماعي ومشرف الوفد، والدكتور أحمد قايد، مدير إدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.