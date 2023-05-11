وزيرة خارجية ألمانيا: نعمل على حشد جهود السلام في الشرق الأوسط

أكدت آنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، أن «هناك إرادة حقيقة لكي نسعى ‏ونوحد الجهود من أجل المضي قدمًا في مسألة دفع المسار السياسي، ووجود قنوات ‏سياسية، وهذا ما ندعمه من خلال الاتحاد الأوروبي»، وشددت على أهمية حل ‏الدولتين، كونه الضمان الوحيد لتحقيق السلام والأمن والكرامة بشكل مستدام لكل ‏من الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

‏وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء ‏خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، عقب الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ ‏حول عملية السلام، أذاعته قناة «إكسترا نيوز» اليوم الخميس، إن هناك مسارات، مثل مسار العقبة ومجموعة ميونخ، كون هذه الجهود ‏مكملة لبعضها البعض، وتسعى إلى المضي في مسألة المسار السياسي.‏

وتابعت: «إننا نسعى لحل الدولتين، ويجب وضع هذه المسألة على خارطة الطريق، ‏من خلال مسار العقبة، لأنه يمكن اتخاذ قرارات حاسمة وخطوات ملموسة نحو ذلك، ‏بالتنسيق مع الأطراف، لاسيما بعد رباعية الشرق الأوسط، التي توقفت عن العمل.

وأكدت وزيرة خارجية ألمانيا على أهمية وجود صياغة تسعى من أجل دعم عملية السلام والمسار ‏السياسي في الشرق الأوسط، وتابعت بقولها: «نعمل على توحيد الصفوف بيننا من أجل تحقيق ‏السلام، الأمر ليس سهلا فالمسألة غاية في التعقيد»، مشيرة إلى أهمية اللقاءات التي ‏جرت في شهر رمضان، في تهدئة النزاع.‏