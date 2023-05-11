وزيرة خارجية ألمانيا: نعمل على حشد جهود السلام في الشرق الأوسط
كتب:
يارا أشرف وهانى حسن
04:46 م | الخميس 11 مايو 2023
وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك
أكدت آنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، أن «هناك إرادة حقيقة لكي نسعى ونوحد الجهود من أجل المضي قدمًا في مسألة دفع المسار السياسي، ووجود قنوات سياسية، وهذا ما ندعمه من خلال الاتحاد الأوروبي»، وشددت على أهمية حل الدولتين، كونه الضمان الوحيد لتحقيق السلام والأمن والكرامة بشكل مستدام لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، عقب الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام، أذاعته قناة «إكسترا نيوز» اليوم الخميس، إن هناك مسارات، مثل مسار العقبة ومجموعة ميونخ، كون هذه الجهود مكملة لبعضها البعض، وتسعى إلى المضي في مسألة المسار السياسي.
وتابعت: «إننا نسعى لحل الدولتين، ويجب وضع هذه المسألة على خارطة الطريق، من خلال مسار العقبة، لأنه يمكن اتخاذ قرارات حاسمة وخطوات ملموسة نحو ذلك، بالتنسيق مع الأطراف، لاسيما بعد رباعية الشرق الأوسط، التي توقفت عن العمل.
وأكدت وزيرة خارجية ألمانيا على أهمية وجود صياغة تسعى من أجل دعم عملية السلام والمسار السياسي في الشرق الأوسط، وتابعت بقولها: «نعمل على توحيد الصفوف بيننا من أجل تحقيق السلام، الأمر ليس سهلا فالمسألة غاية في التعقيد»، مشيرة إلى أهمية اللقاءات التي جرت في شهر رمضان، في تهدئة النزاع.