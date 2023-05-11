ختام البرنامج التدريبي للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بمطروح

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عن ختام فعاليات البرنامج التدريبي للتأهيل الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم في يومه الثالث والأخير بقاعات مدرسة العيسوي الابتدائية ونور العلم الابتدائية في مدينة الحمام بحضور الدكتورة رحاب قاسم مدير الإدارة التعليمية وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الجدد.

تدريب المعلمين في مسابقة 30 ألف معلم

وأجري وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الخميس، حوارا مثمرا مع المتدربين من المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم حول مدى استفادتهم من حزمة البرامج التدريبية التي أعدتها الوزارة وأوضح لهم ضرورة تحقيق أقصي استفادة ممكنة من تلك التدريبات ليكونوا مستعدين تماما للانخراط في منظومة العمل بالقطاع التعليمي.

تمتع المعلم باللياقة الذهنية والبدنية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ببيان، للمتدربين أن البرنامج التأهيلي يأتي حرصاً من الوزارة على ضرورة تمتع المعلم باللياقة الذهنية والبدنية التي تساعده على أداء مهامه الحياتية والوظيفية بشكل فعال وأن الناتج التربوي من التدريب هو تعزيز روح الانتماء الوطني ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية، بجانب تعزيز مهارات التواصل بالإضافة إلي إعداد المعلمين الجدد لاجتياز الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية المتممة للبرنامج التدريبي.

تطوير الذات

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن المحتوي التدريبي في اليوم الثالث والأخير يشمل التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.