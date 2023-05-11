صرح طبي على 5 آلاف متر.. مستشفى بيلا المركزي تستعد للافتتاح قريبا

جهود مبذولة واستعدادات علي قدم وساق تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بيلا في محافظة كفر الشيح، لافتتاح مستشفى بيلا المركزي الجديد، خلال الفترة القليلة المقبلة من خلال مراجعة كافة المرافق والخدمات عقب الانتهاء من توصيلها والبدء في أعمال الرصف بالشوارع المحيطة بالمستشفى، مع اتخاذ كافة الإجراءات للاستعداد الكامل، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتشغيل المستشفى قريبًا.

الانتهاء من تنفيذ وتوصيل مشروع الغاز الطبيعي إلى المستشفى

وأكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتوصيل مشروع الغاز الطبيعي إلى مستشفي بيلا المركزي الجديد، وملئ تانكات الأكسجين لاختبار شبكة الأكسجين، والبدء في أعمال الرصف بمحيط المستشفى، وذلك استعداداً لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار تنفيد توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة الانتهاء من توصيل كافة المرافق والخدمات للمشروعات القومية لما لها من دور مهم في تقديم خدمات حيوية للمواطنين.

وأوضح «ساطور»، إنه تم توصيل الغاز الطبيعي بقطر 63 مم، وذلك عقب الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي ومياه الشرب بقطر 4 بوصة والصرف الصحي وخطوط التليفون، حتى تكون جاهزة للتشغيل قريباً، مؤكداً أن العمل بالمستشفى يسير بشكل منتظم على مدار الساعة لتسليم المستشفى في المدة الزمنية المحددة، لإدراجها في المنظومة الصحية لخدمة أهالي بيلا.

ملء تانكات الأكسجين لإجراء الاختبارات اللازمة لشبكة الأكسجين

وأضاف «ساطور»، أنه تم ملء تانكات الأكسجين لإجراء الاختبارات اللازمة لشبكة الأكسجين، والوصلات بالمستشفى، والتأكد من اتباع معايير الأمن والسلامة، وعدم وجود تسريبات، وكذلك قياس الضغط بين الأدوار والشبكة الرئيسية، مشيراً إلي أنه جاري البدء في أعمال الرصف بمحيط المقر الجديد والشوارع الجانبية، حيث ستُساهم أعمال الرصف في تيسير الحركة المرورية، وسرعة نقل المرضى وتخفيف الازدحام من أجل توفير سُبل الراحة والأمان للمواطنين.

ومن جانبها، قالت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه جار العمل على قدم وساق للانتهاء من العديد من المشروعات الطبية المهمة وأبرزها مستشفى بيلا المركزي الجديد، والتي يتم تشييدها على أحدث النُظم العلاجية، والتصميمات الخاصة بالمستشفيات الحديثة، للمساهمة في حل الأزمات التي يُعانى منها جميع مرضى مركز ومدينة بيلا والقرى المجاورة، بالإضافة إلى توفير كل الأجهزة والمستلزمات الطبية، والتي ستُعد أحد أهم الصروح الطبية الضخمة بمحافظة كفر الشيخ، وستُقدم خدمات من كافة التخصصات الطبية.

مستشفى بيلا المركزي الجديد

جدير بالذكر، أن مستشفى بيلا المركزي الجديد التي سيتم افتتاحها في القريب تضم 5 طوابق بإجمالي مساحة مسطحة بلغت 5200 متراً، ويُعد أهم صرح طبي حديث يُقام على أرض مركز بيلا، وتضم 28 عيادة خارجية، و24 حضّان، و11 سرير عناية مركزة، و30 ماكينة غسيل كلوي، و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى أقساماً للأشعة، وصيدلية، ومعامل تحاليل، وبنك دم، وخدمات أخرى متعددة، وذلك للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية، ويُقدم خدمة طبية مميزة جداً لأهالي بيلا.