التجهيزات الأخيرة لحفل عفروتو وشارموفرز وديسكو مصر غدا

يضع القائمون على حفل فريق شارموفرز، والرابر عفروتو، اللمسات الأخيرة على تجهيزات الحفل المنتظرة إقامته في أحد المولات، غدا الجمعة، في أول حفل يجمعهما معا في عام 2023، بمشاركة فرقة ديسكو مصر.

كان أحمد بهاء، ومو عرقان عضوا فريق شارموفرز، عاينا مسرح الحفل، من أجل متابعة التجهيزات الأخيرة للحفل.

الحفل بمناسبة مرور 10 سنوات على حفلات ساوند كلاش

وأشاد كل من عفروتو، وأعضاء فريق «شارموفرز»، بشكل المسرح، ويقام الحفل بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق أول سلسلة من حفلات ساوند كلاش التي تدور فكرتها حول غناء فرقة موسيقية مستقلة مقابل رابر، وجاء سعر التذاكر موحدا 380 جنيها، إضافة إلى 30 جنيها رسوم توصيل التذاكر.