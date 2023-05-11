الكرملين: سنرد بشكل مناسب على تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى

حذرت الرئاسة الروسية من إقدام الغرب على تزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة وصواريخ بعيدة المدى، وأكد المتحدث باسم الكرملية، ديمتري بيسكوف، في تصريحات له اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية سترد بشكل مناسب على أي محاولة من جانب بريطانيا لتزويد نظام كييف بصواريخ بعيدة المدى.

روسيا تتوعد بالرد على لندن لتزويد كييف بالصواريخ

وأضاف «بيسكوف»، في تصريحات أوردتها قناة «روسيا اليوم»، أن ذلك سيتطلب ردا كافيا من الجيش الروسي الذي بطبيعة الحال، سيتخذ قرارات عسكرية مناسبة حول هذا الشأن.

بدوره، أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم، رسميا إرسال بلاده صواريخ بعيدة المدى من طراز «ستورم شادو» إلى أوكرانيا.

بريطانيا ترسل صواريخ إلى أوكرانيا

يذكر أن مسؤولون غربيون أفادوا في وقت سابق، بأن بريطانيا قد زودت أوكرانيا بصواريخ من طراز «ستورم شادو» المجنحة بعيدة المدى، بأقصي مدى تشغيلي.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات الهجوم تواصل التقدم غربي مدينة أرتيومفسك (باخموت) بدعم من قوات الإنزال الجوي التي قيدت حركات القوات الأوكرانية.

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان، أن الطيران نفذ ثمان طلعات جوية في منطقة أرتيومفسك (باخموت)، بينما أنجزت المدفعية 95 مهمة.

وأكدت القضاء على 550 عسكريا أوكرانيا ومرتزقا أجنبيا علي جبهات القتال، بالإضافة إلى إسقاط طائرة حربية من طراز سو -25 واعتراض 12 صاروخ هيمارس.