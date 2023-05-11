انتشال جثة سائق غرق أثناء الاستحمام في ترعة بالمنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة سائق من ترعة زاوية حاتم بقرية طوخ الخيل في غرب مركز المنيا، وتبين بإجراء التحريات أنه غرق أثناء الاستحمام هربًا من الحر.

العثور على جثة غريق بترعة

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور علي جثة طافية بالمجري المائي لترعة زاوية حاتم بقرية طوخ الخيل في غرب مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري تم انتشال جثة إبراهيم محمد عبد السلام 21 عاما، سائق، مقيم بقرية طوخ الخيل.

نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى

وأفادت التحريات الأولية أن السائق لقي مصرعه غرقًا داخل الترعة أثناء الاستحمام هربا من الحر، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وفي وقت سابق، تمكنت قوات الإنقاذ النهري، الأحد الماضي، من انتشال جثة شخص من داخل ترعة قرية الخياري التابعة للوحدة المحلية لبني موسي، وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين انتشال جثة «مصطفي.ص» 22 عامًا، مقيم بمركز أبوقرقاص، وتم إيداعها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول أسباب غرق الشاب في الترعة.