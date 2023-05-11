وزير الخارجية: استمرار التصعيد في غزة ينذر بتفجر الأوضاع بالمنطقة (فيديو)

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إنه يجب على الدول الأعضاء بمجموعة ميونخ العمل من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وحذر من أن استمرار التصعيد في قطاع غزة ينذر بتفجر الأوضاع في المنطقة بالكامل.

شكري: اجتماع اليوم للنقاش وتبادل الرؤى حول المستجدات

وأضاف «شكري»، في كلمته بالاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، الذي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اجتماع اليوم للنقاش وتبادل الرؤى حول المستجدات المرتبطة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحديات التي تعوق سبل إحلال السلام، وإنهاء زيادة معدلات القتل في حق الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الاجتماع يعكس الأولوية التي نوليها للقضية الفلسطينية، رغم ما يشهده المجتمع الدولي من أزمات سياسية واقتصادية، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، بل في القارة الأوروبية، بسبب الأزمة الأوكرانية التي كان لها تبعات شديدة على كافة دول العالم.

ودعا «شكري» المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، كما دعا الدول الراعية لعملية السلام للتدخل لوقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، مشددًا على أنه يجب إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد أن استمرار جولات التصعيد في قطاع غزة تنذر بتفجر الأوضاع بالمنطقة، ولابد من حل القضية الفلسطينية عبر إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، مضيفًا أن مصر أدانت العمليات الأخيرة التي قامت بها إسرائيل بقطاع غزة، مما يهدد الأمن الإقليمي وهز استقرار الوضع في المنطقة، والدولة المصرية على موقفها الثابت بإنهاء القضية الفلسطينية من خلال الحلول السلمية، وإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.