فسح وخروجات بأقل من 100 جنيه في الإسماعيلية.. اعرف التفاصيل

مع بدء إجازة نهاية العام، يبحث العديد من المواطنين عن فرص للسفر قريبة من القاهرة وبأقل تكلفة ممكنة، خاصةً لرحلات اليوم الواحد داخل المحافظات المصرية، وعلى رأسها محافظة الإسماعيلية التي يوجد بها خروجات وفسح تكلفتها لا تتجاوز 100 جنيها تقريبا بالمواصلات، غير شاملة الوجبات والمشروبات، ونستعرضها في السطور التالية.

ويستعرض الوطن أرخص فسحة في الإسماعيلية والتي لاتتجاوز 100 جنيه تقريباً بالمواصلات للفرد غير شاملة الوجبات أو المشروبات لإتاحة الحجز في العديد من الأماكن وبأسعار مخفضة.

أرخص فسحة للإسماعيلية

وقال محمد عبد الهادي أحد العاملين في تنظيم الرحلات في تصريحات للوطن إن سكان القاهرة والجيزة يمكنهم الوصول إلى الإسماعيلية عبر عدة طرق، والاستمتاع بيوم كامل بأقل من 100 جنيه، حال توفيرهم للأطعمة والمشروبات من المنزل.

وأوضح المصروفات كالتالي:

مصاريف التنقلات من المرج في القاهرة إلى الإسماعيلية 60 جنيها ذهابًا وإيابًا.

مصاريف التنقلات من موقف الإسماعيلية لطريق البلاجات 20 جنيها.

رسوم دخول اندية الإسماعيلية 20 جنيهًا عدا أيام الاجازات 35 جنيهًا، مشيراً إلى اختلاف الأندية كنادي الشبان المسلمين والملاحة والفيروز والتعاون.

وقال إن الأسر ورحلات الأصدقاء يمكنهم السفر بأقل من 100 جنيه لتوفير التنقلات الداخلية داخل محافظة الإسماعيلية، وتقسيم قيمة التنقلات على أكثر من شخص.

وتابع أنه يمكن زيارة أندية وشواطئ مدينة فايد في الإسماعيلية بنفس القيمة موزعاً مصاريف التنقلات كالتالي:

من المرج في القاهرة إلى مدينة فايد 60 جنيها.

من موقف مدينة فايد إلي الشواطئ 10 جنيهات فقط

رسوم دخول الأندية يبدأ من 15 جنيه وحتى 30 جنيه للفرد في أيام الإجازات مع وجود خصومات للرحلات والأسر.

تنوع في مطاعم الإسماعيلية.. وجبات تبدأ من 50 جنيها

ولفت إلى منطقة البلاجات في محافظة الإسماعيلية ومدينة فايد تمتد فيها مطاعم الأسماك والمشويات بأسعار تبدأ من 50 جنيها تقريباً لوجبة الفرد حال عدم اصطحاب المأكولات.

وتابع: «سوق السمك الحضاري في الإسماعيلية يمكن للمواطنين شراء الأسماك من التجار، وطهيها حسب الطريقة التي يرغبون فيها».

انتهاء استعدادات أندية الإسماعيلية لفصل الصيف

وكانت قد أعلنت محافظة الإسماعيلية في منتصف شهر ابريل في بيان رسمي انهاء الاستعدادات لفصل الصيف داخل أندية وشواطئ المحافظة ضمن الاستعدادات للموسم هذا العام.

وأنهت إدارة أندية الملاحة والفيروز والتعاون صيانة الشمسيات وضخ عدد جديد من الكراسي للمواطنين، مع صيانة الحمامات بشكل كامل وصيانة كافة الغرف والشاليهات.