وزير التنمية الإدارية الأسبق: العمل عن بعد ظاهرة عالمية ويجب تعميمها في مصر (حوار)

لاقى قرار رئيس الوزراء الخاص بنظام العمل عن بعد اهتماما كبيرا من المواطنين ليبدأوا طرح العديد من التساؤلات كان أبرزها عن الفئات التي يمكنها العمل عن بعد، وهل يمكن أن يتم تعميم النظام على جميع العاملين بالدولة وأسئلة أخرى يجيب عليها الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق خلال حواره مع جريدة «الوطن».

في البداية ما هي المجالات التي سيطبق عليها نظام العمل عن بعد؟

سيتم تطبيق النظام على جزئين في الدولة، هما وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

هل يمكن تطبيق العمل عن بعد في جميع المجالات في المستقبل أم لا؟

العمل عن بعد أصبح ظاهرة على مستوى العالم لبعض الوظائف نظرا لوجود وظائف لا تسمح باستخدام العمل عن بعد، لأن هناك تعاملا بينها وبين الجمهور بشكل مباشر ومستمر، ومنها الوظائف المكتبية الخدمية.

أما الوظائف التي لا تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور أعمال الـHR والماركتينج «التسويق» يستطيع أصحابها العمل بعدد أيام معينة من أيام الأسبوع، لأن العامل الأساسي للعمل في الوقت الحالي هو الإنترنت وكيفية التعامل من خلاله، فإذا توفر ذلك الشرط والأساس أصبح من السهل أن يعمل الشخص عن بعد بدلا من الطرق التقليدية.

ما هى مميزات العمل عن بعد بالنسبة للدولة والمواطن؟

يوفر العمل عن بعد الكثير عن كاهل الدولة والموظف، حيث يوفر على الدولة تكاليف البنية الأساسية التي يحتاجها الموظف في العمل مثل المكاتب والأجهزة، كما تحمي المواطنين من انتشار الفيروسات والتلامس بينهم ومنع الازدحام والتكدس المروري وتقليل التلوث، أما بالنسبة للموظف فيستطيع توفير تكاليف الانتقالات من وإلى جهة العمل والمصاريف الأخرى التي يتم إنفاقها خارج المنزل، وأيضا قلة الخلافات البسيطة التي تحدث في العمل بين الموظفين نتيجة ضغط العمل والحياة و من الجانب الصحي ليتمتع بالصحة الجيدة بعيدا عن الملوثات.

الدراية الكاملة بالتعامل مع الإنترنت من أهم شروط النظام

ما هي الشروط التي يجب توافرها في الشخص الذي يعمل عن بعد؟

- يجب على الموظف أن يؤدي الأهداف المطلوبة منه من قبل مديره فمن الضروري أن يجتمع الرئيس والمرؤوس سويًا حتى يتم وضع أهداف واضحة وخطة إنتاجية لسير العمل في حال عدم تحقيقها يتم محاسبة الموظف مباشرة.

فأصبح الآن ليس من الضروري رؤية الموظف داخل المؤسسة التي يعمل بها ولكن الأهم هو الإنتاج الذي يهدف إلى تحقيق الغاية من العمل.

ولفت أيضا إلى أن كل البلاد والمؤسسات التي نجحت في تطبيق هذا النظام، كما أنه لا يتم تطبيقه طوال الأسبوع فمن الضروري أن يكون هناك يومان في الأسبوع ينبغي على الموظفين التواجد فيهما داخل مقر العمل وتقسم الشركة الموظفين حسب الاحتياج اليومي.

هل توجد أنواع أخرى من العمل عن بعد؟

نعم هناك 3 أنواع للعمل عن بعد منها العمل من المنزل و نظرية العمل المرن والتي تعني أن من يحضر أن الشخص غير مطالب بالحضور التقليدي داخل مقر العمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً أومن يرغب في الحضور في الساعة 9 يكون العمل إلى الخامسة وإذا حضر في الساعة العاشرة صباحا ينصرف في تمام الساعة السادسة مساءا والطريقة الثالثة هي العمل من أقرب فرع للشركة من منزل الموظف ويكون ذلك المقر مجهز لاستقبال الموظفين الراغبين في العمل من المقر القريب.

في حالة النجاح يجب تعميم العمل عن بعد بمعظم المجالات تدريجيا

ما المتوقع الفترة المقبلة في حالة نجاح هذه التجربة ؟

إذا أثبتت تجربة العمل عن بعد نجاحها بعد مرور 6 أشهر يجب تعميمها بشكل تدريجي على الجهات الأخرى في الدولة فيما عدا المؤسسات التي تحتاج إلى التواجد في المقر مثل المستشفيات والجهات الخدمية.

ما هو عدد الأيام المسموح للموظف العمل فيها عن بعد؟

يمكن للموظف العمل يومان إلى 3 أيام في الأسبوع كحد أقصى.

هل تتوقع نجاح هذه التجربة؟

بالتأكيد ستنجح لما لها من تأثيرات إيجابية وعائد قوي للموظف وللدولة وستحقق إنتاج أفضل من الطريقة التقليدية.