طريقة تسجيل الدخول لموقع وزارة القوى العاملة لراغبي العمل.. «39 ألف وظيفة بانتظارك»

كشف الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، عن توافر 3863 ألف وظيفة لراغبي العمل في محافظات الجمهورية كافة، حيث أتاح الموقع التقديم من خلال التسجيل على الرابط الخاص بالوزارة.

طريقة تسجيل الدخول لموقع وزارة القوى العاملة لراغبي العمل

، الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة من خلال الرابط.

، التعرف على الوظائف الشاغرة من خلال الرابط الإلكتروني.

، التسجيل من خلال الرابط.

وظائف متاحة حاليا على موقع القوي العاملة

وفي السطور التالية، نعرض أبرز الوظائف وعددها 3863، التي وفرتها وزارة القوي العاملة، ويمكن التقديم لها خلال شهري فبراير ومارس في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة القوى العاملة.

وهى وظائف للراغبين للشباب من الجنسين وذو الخبرة، تتضمن «محاسب، إداري، مدرسين جميع التخصصات، عامل تعبئة وتغليف، مشرف، عامل مغسلة- عامل عادي، عامل إنتاج، عامل غرف، عامل تجهيز، عامل مخزن، عامل تجميع، خدمة عملاء، مندوب مبيعات –مندوب مراسلات، فني صيانة، عامل خدمات وعامل نظافة، سائقين، بائعين، عامل بوفيه، عامل تشطيب، مترجمين عربي وإنجليزي، ترزي، مقص دار، تفصيل، مدخل بيانات، افراد امن، عامل سوتيش، عامل مكواة، سباك، كهربائي، فني سكريت، فني تبريد وتكييف، نقاشين، مندوب متابعة عمليات الشراء، مساعد عمليات، مراقب، أمين صندوق».