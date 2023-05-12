قصة سقوط عصابة استغلال الأطفال في التسول بالشيخ زايد.. اعترفوا بجريمتهم

تكوين عصابي من شخصين استغلا بعض الأطفال في أعمال التسول في شوارع مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ولم يمنع صغر سن الأطفال المتهمين من استغلالهم في استجداء المواطنين في الشوارع دون رحمة.

«الوطن» تستعرض القصة الكاملة لعصابة استغلال الأطفال وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية، واعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق.

تكوين عصابة استغلال الأطفال

وحسب اعترافات المتهمين أثناء جلسة التحقيق معهما، فإن المتهمين اتفقا على تكوين تشكيل عصابي، وبدأ سويا السير في الشوارع للبحث عن أطفال دون مأوى في الشوارع، محاولة منهما لاستقطابهما داخل العصابة.

وبعد رحلة بحث طويلة في الشوارع جمع المتهمين عدد 3 من الأطفال، وعلموهم كيف يمكنهم استجداء المواطنين والحصول على أموالا منهم، وكانوا يومياً يتركون الأطفال في شوارع مدينة الشيخ زايد، ثم يحصلون على الأموال التي جمعها الأطفال وإعطائهم نصيبهم منها.

القبض على المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية أمس الخميس القبض على المتهمين بتكوين تشكيل عصابي واستغلال الأطفال في أعمال التسول في الشيخ زايد، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما استمعت النيابة إلى أقوال الأطفال وأكدوا تفاصيل الواقعة.

العقوبة القانونية

ويقول المحامي محمد ثابت، حول العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهمين، إن المادة رقم 291 من قانون العقوبات، تنص على أن كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، يُعاقب عليها الشخص بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.