مد حفل حسين الجسمي لثلاثة أيام في أوبرا مسقط بعد نفاد التذاكر

بعد أن كان مقرراً إحياء ليلتين للفنان الإماراتي حسين الجسمي في دار الأوبرا السلطانية بمسقط في عُمان، وبعد نفاد تذاكر الحفلين كاملاً، تقرر إضافة ليلة غنائية ثالثة مساء يوم 4 مارس 2023.

وجاء إضافة ليلة أخرى للفنان حسين الجسمي بناء على طلب الجمهور العُماني المتزايد والمتكرر، حيث سيتم حجز تذاكر الليلة الإضافية الثالثة من خلال الموقع الرئيسي لدار الأوبرا السلطانية مسقط، وسوف يتم التواصل مع الجمهور وفقاً لأولوية الحجز في قائمة الانتظار.

الجسمي: سنكون سعيدين معاً في هذه الليلة الإضافية

ورحب حسين الجسمي بالليلة الإضافية الثالثة في دار الأوبرا السلطانية، وقال: «نتشرف بأحبابنا الجمهور العماني، وسنكون سعيدين معاً في هذه الليلة الإضافية»، شاكراً تفاعلهم الذي وصفه بـ المبهر.

وكان قد تقرر إحياء ليلتين في دار الأوبرا السلطانية مسقط يومي 2 و3 مارس 2023، وتم الإعلان باكراً عن نفاد جميع تذاكر حضور الليلتين.

حفل زفاف الجسمي

يُذكر أن الفنان حسين الجسمي كان قد احتفل مؤخرا بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني وذلك فى أجواء عائلية خاصة.