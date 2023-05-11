القصة الكاملة لاتفاقيات الخط الأول من القطار الكهربائي السريع

وافق مجلس النواب، أمس، على الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2023، إذ يتمد الخط من العين السخنة وحتى حدائق أكتوبر، ثم يتفرع جنوباً حتى الفيوم / بني سويف، ليربط مع الخط الثاني، ويتفرع شمالاً حتى الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح، بطول نحو 660 كيلومترا.

التفاصيل الكاملة لاتفاقيات القطار الكهربائي السريع

في التقرير التالي، ترصد «الوطن»، التفاصيل الكاملة لاتفاقيات مشروع الخط الأول من القطار الكهربائي السريع، ففي عام 2021، صدرت توجيهات رئيس الجمهورية، بقيام الهيئة القومية لمترو الأنفاق بالتعاقد على الأعمال الاعتيادية للقطار السريع من حيث المحطات والأسوار والورش وتوريد الفلنكات.

في إطار القرار، تقوم الهيئة بالتنسيق مع شركة «سيمنز» الألمانية لتنفيذ أعمال الأنظمة وتوريد الوحدات المتحركة وتوريد القضبان، كما تقوم بتنفيذ أعمال السكة مع الأخذ في الاعتبار تطبيق نفس المواصفات والأسعار، وكذلك معدلات القطارات والجرارات التي جرى الاتفاق عليها بالمشروع.

عرض تفصيلي متكامل لتنفيذ شبكة القطار الكهربائي

وفق الموقع الرسمي للهيئة القومية لمترو الأنفاق، في 14 يناير 2021، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركات «سيمنز الألمانية - المقاولون العرب - أوراسكوم للإنشاءات» بقيادة شركة سيمنز الألمانية لتقديم عرض تفصيلي متكامل لتنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع.

العرض التفصيلي الذي جرى تقديمه اشتمل على كل أعمال الأنظمة من إشارات واتصالات وأعمال كهروميكانيكية، كما يجري تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها كالقطارات السريعة والإقليمية والجرارات الكهربائية، فضلاً عن توريد أعمال السكة كالقضبان والمفاتيح.

عدم تطبيق معادلة تغيير الأسعار على الوحدات المتحركة

مدة مذكرة التفاهم 6 أشهر، وجرى عقد العديد من المفاوضات مع التحالف بقيادة شركة سيمنز والاتفاق على أن يبدأ التنفيذ بمشروع الخط الأول من القطار الكهربائي السريع، مع الأخذ في الاعتبار توقيع عقد EPC مع عقد الصيانة وشروط التمويل في نفس التاريخ وعدم تطبيق معادلة تغيير الأسعار على الوحدات المتحركة.

أيضاً الأخذ في الاعتبار التزام التحالف بتنفيذ منظومة تذاكر متكاملة وتنفيذ مسارات للكابلات على طول المسار شامل أعمال الصيانة لجميع الأعمال التي قام بإنشائها أو توريدها أو تركيبها شاملة جميع أنواع العمرات عدا العمرة الجسيمة للوحدات المتحركة.

وفق المذكرة يلتزم تحالف شركات «سيمنز الألمانية - المقاولون العرب - أوراسكوم للإنشاءات» بتوريد 3 محاكيات لكل نوع من الوحدات المتحركة وهي سريع وإقليمي وجرار كهربائي.