أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق.. اعرفها بالتفصيل

تظل أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق، محل اهتمام للكثير من المواطنين خاصة من يستقلون المترو بشكل دائم، لذلك حددت وزارة النقل، أسعار التذاكر على كافة الخطوط، من بينها المرحلة الأولى التي تشتمل على 9 محطات ويكون سعر التذكرة 5 جنيهات وتعريفة الاشتراك الشهري 185 جنيها، وسعر الرحلة داخل الاشتراك «جنيه» 3.1 جنيه، والخصم الممنوح 38%، وتعريفة الاشتراك ربع سنوي 500 جنيه، وخصم إضافي 10%.

أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق

أما عن أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق للمرحلة الثانية والتي تشتمل على 16 محطة فسعر التذكرة 5 جنيهات وتعريفة الاشتراك الشهري 230 جنيها، وسعر الرحلة «جنيه» 3.8 جنيه، على أن يكون الخصم الممنوح 45% وتعريفة الاشتراك ربع سنوي 630 جنيها، وخصم إضافي 9%.

وبالنسبة لأسعار تذاكر واشتراكات المرحلة الثالثة التي تشتمل على 25 محطة فسعر التذكرة 10 جنيهات وتعريفة الاشتراك الشهري 270 جنيها وسعر الرحلة «جنيه» 4.5 جنيه والخصم الممنوح 55% وتعريفة الاشتراك ربع سنوي 760 جنيها وخصم إضافي 6%.

أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية للمرحلة الرابعة

أما أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق بالمرحلة الرابعة فهي تشمل على أكبر من 25 محطة وسعر التذكرة 12 جنيها وتعريفة الاشتراك الشهري 360 جنيها وسعر الرحلة «جنيه» 6.0 جنيه والخصم الممنوح 40% وتعريفة الاشتراك ربع سنوي 1000 جنيه وخصم إضافي 7%.

وأشارت وزارة النقل والمواصلات، في تقرير إلى أن الاشتراك السنوي للخطين 2760 جنيها، والاشتراك السنوي لثلاثة خطوط 3465 جنيها.