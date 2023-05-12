أسرة مسن بنها تروي تفاصيل مقتله على يد جاره.. عيد ميلاد الحفيد انتهى بجريمة

في إحدى شوارع منطقة بنها بالقليوبية، فوجئ الأهالي بسماع صوت صرخات وطلق ناري، فسارعوا لمحاولة فهم ما يحدث، ليجدوا جارهم «عطوة» البالغ من العمر 70 عامًا ملقى على الأرض والدماء تتساقط من جسده. حملوه وتوجهوا به إلى إحدى المستشفيات، لكنه فارق الحياة قبل وصوله. وقام رجال الشرطة بالقبض على المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وعن تفاصيل الجريمة التي شهدتها منطقة بنها بالقليوبية، روى محمود عطوة نجل الضحية كواليسها لـ«الوطن»، موضحًا أنه في يوم الحادث، كانت زوجة شقيقه تحتفل بعيد ميلاد نجلها، ويستمعون إلى الموسيقى، فطلب المتهم منها خفض الصوت، وحدثت مشادة كلامية بينهم. وعندما هددت بالإبلاغ عنه لزوجها وعائلته، قام المتهم بالاعتداء عليها لفظيًا.

وعندما حضر والد زوجها «الضحية» إلى المكان، طلب من أبنائه عدم التدخل، وقال لهم: «مش عايز أسمع صوت لحد فيكم، هنحل الموضوع ودي ناس كبيرة جاية واللى ليه حق هياخده»، ولكن المتهم ظهر حاملاً سلاحًا ناريًا، وأطلق عليه النار في منطقة الصدر، وسقط الضحية غارقًا في دمائه، مطالبًا بالقصاص من المتهم.

وبعد حضور رجال الشرطة، تم القبض على المتهم، ونقل جثمان الضحية إلى المشرحة للتشريح وتحديد سبب الوفاة بدقة وإعداد تقرير مفصل عنها. كما أمرت جهات التحقيق بالبدء في التحريات اللازمة في الواقعة، ووافقت السلطات على حبس المتهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة المنتظرة للمتهم

أما عن العقوبة المتوقعة للمتهم بقتل جاره أوضح المحامي أحمد علي أن العقوبة المتوقعة علي المتهم هي الإعدام شنقاً وفقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنَّه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.