القبض على موظف تعدى على شقيقه بسلاح أبيض لخلاف على الميراث في إمبابة

تعدى موظف على شقيقه بالضرب بسلاح أبيض، وأحدث به إصابات متفرقة بالجسم، بسبب خلافات على الميراث في منطقة إمبابة بالجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة العامة التحقيقات.

بلاغ بتعدي موظف على شقيقه في إمبابة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العقيد محمد ربيع مفتش مباحث إمبابة، يفيد فيه بحضور «م. خ» 42 عاما، مصاب بجروح بالكتف الأيسر، وجروح متفرقة بالجسم، إلى القسم، وحرر محضرا ضد شقيقه، موظف، 45 عاما، واتهمه بإحداث إصابته لتضرره منه بسبب خلافات على الميراث.

القبض على المتهم

أُلقي القبض على المتهم، وجرى ضبط السلاح المستخدم «مطواة» وبمواجهته أمام المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة، اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات على الميراث.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله العميد هاني شعراوي رئيس قطاع شمال الجيزة، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.