التحقيقات تكشف تفاصيل ضبط المتهم بالاتجار في العملات بحلوان

كشفت تحقيقات نيابة حلوان، تفاصيل قضية ضبط المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، إذ خصص نشاطه لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، متخذا محافظة القاهرة مكانا له لمزاولة نشاطه الآثم، موضحة أنه أستطاع من خلال ترويجه للعملة جني مبالغ مالية كبيرة خلال فترة قصيرة.

حصل على كمية كبيرة من العملات الأجنبية

وأوضحت التحقيقات، أنه تحصل على كمية كبيرة من العملات الأجنبية، من العديد من الأشخاص راغبي استبدالها بسعر أعلى من سعر السوق المصرفي، الذي قرره البنك المركزي، مضيفة أنه تمكن من جمع مبالغ مالية كثيرة متعددة الأنواع «دولار- يورو- دينار كويتي- ريال سعودي».

وكشفت عن أنه تاجر فيها لراغبي العملات خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، حيث تبين أنه تحصل عليها من المترددين على مكاتب الصرافة، راغبي تحويل العملات الأجنبية، وأنه أقنعهم بتغيير العملات وبأي مبالغ يريدونها.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما وردت معلومة لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، تفيد قيام مسجل خطر ومقيم بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، متخذا من دائرة قسم شرطة حلوان مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه، وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته مبالغ مالية عملات «محلية- أجنبية»، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهم على ذمة النحقيقات.