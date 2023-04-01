إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات على الميراث بمنشأة القناطر

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بينهم بسبب خلاف على الميراث في منشأة القناطر، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العقيد تامر صالح مفتش مباحث منشأة القناطر يفيد فيه تلقيه بلاغا من «م ص»30 سنة مصاب بجرح قطعى بالوجه، «و، م» 20 شقيقة مصاب بجرح قطعى بالأنف والوجه، فى مشاجرة بينهما وبين أبناء عمومتهم، طرف تانى ويدعى «ع، م» 40 سنة مصاب بجرح قطعي بالرأس وكدمه بالوجه «س، م» 30 سنة مصاب بجرح باليد والوجه، على إثر خلافات سابقه على الميراث.

تحرر المحضر اللازم وأحاله المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث منشأة القناطر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.