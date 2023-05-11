انطلاق 51 مركبا في رحلات صيد بالبرلس بعد هدوء حركة أمواج البحر المتوسط

قال حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس في محافظة كفر الشيخ، إن حركة الأمواج في المنطقة هادئة وفي معدلاتها الطبيعية، الأمر الذي ساعد على انطلاق 51 مركب صيد كبير في رحلات داخل البحر الأبيض المتوسط، ويسمح أيضًا بالمزيد من رحلات الصيد خلال الساعات المقبلة.

تفاصيل 51 رحلة صيد

وأوضح «شرابي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من بين تلك المراكب التي قد أقعلت اليوم الخميس، 13 مركبًا من نوع «القنار»، والتي تبحر لمدة تبلغ نحو 12 يوما، موضحاً أنها تعاود لسواحل البرلس مرة أخرى، مشيراً أن مياه البحر الأبيض المتوسط، في هذا التوقيت من فصل الصيف بها بالكثير من أنواع الأسماك البحرية، والتي تعود بالنفع على نحو 55 ألف صياد بالرزق الوفير.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم الخميس

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أعلنت أن سرعة الرياح اليوم الخميس في محافظة كفر الشيخ، بلغت نحو 24كم/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 5%، وكذلك الرطوبة بلغت 39%، بينما سجلت درجة الحرارة العظمي 32 درجة مئوية، والصغرى، 17 درجة مئوية.