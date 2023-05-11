مدير «فيجن» للدراسات: مقتل وإصابة 14 صحفياً منذ بداية الأزمة الأوكرانية

قال الدكتور سعيد سلام، مدير مركز «فيجن» للدراسات، إن هناك 14 صحفيا تعرضوا للقتل والإصابة منذ بداية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، حسب المعلومات الأولية، آخرهم مراسل وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية، الذي قتل في باخموت.

سلام: نصوص دولية لحماية الصحفيين في مناطق النزاع

وأضاف «سلام»، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري، في بنامج «مطروح للنقاش»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المعاهدات الدولية والقانون الدولي ينص على حماية الصحفيين في مناطق النزاع، لكن لا يتم التقيد بهذه القوانين على أرض الواقع ولا تنفيذها.

ولفت إلى أن جميع الصحفيين الذين يذهبون إلى مناطق النزاع يعرفون كيف يتجنبون القتل في الخطوط الأمامية للحرب، وما الإجراءات التي يتبعونها للحفاظ على حياتهم، لكن دون وجود ضمانات دولية لحمايتهم.

وأكد أن مقتل أي صحفي في أي مناطق نزاع حول العالم، يستدعي أن تقوم المؤسسة التي يعمل لديها الصحفي، بطلب فتح تحقيق محلي ومعرفة من السبب في قتل الصحفي ومحاسبته، ولكن ذلك لا يحدث في الغالب.