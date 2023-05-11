رابط التسجيل في دورة التأهيل على العمل في ألمانيا.. اعرف موعدها

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج تنفيذ المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، برامج تدريبية في عدة مجالات متنوعة لتدريب الشباب وتمكينهم، وتوفير فرص عمل في الأسواق المحلية والخارجية، ولمكافحة الهجرة غير الشرعية.

تفاصيل دورات وزارة الهجرة المؤهلة للعمل بالخارج

وتشمل الدورات التدريبية التي ينفذها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، 3 دورات تتنوع بين: دورة التأهيل على العمل في ألمانيا، وتدريب أساسيات مجال المبيعات، و4 دورات تدريبية في مجال تطوير الأعمال، وفيما يلي تستعرض «الوطن»، تفاصيل التديبات المقدمة من وزارة الهجرة، للتأهيل لسوق العمل بالخارج.

دورة التأهيل على العمل في ألمانيا

ومن بين البرامج التدريبية المقدمة بالمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، تنفيذ جلستين للتأهيل على العمل في ألمانيا، مقدمة من أكاديمية MIG، وتشمل الآتي:

المحاضرة الأولى حول: «الحياة وظروف المعيشة في ألمانيا»، وموعدها 14 ماييو الجاري وستكون عن بعد «أونلاين»، ويندرج تحتها:

- التعرف على المعلومات المهمة عن الحياة في ألمانيا وثقافة البلد.

- الخطوات الأولى عند الوصول إلى ألمانيا مثل فتح حساب مصرفيز

- استخدام وسائل النقل العام.

- إيجاد سكن مناسب.

- التعرف على النظام الطبي الألماني والمساعدات القانونية والإجراءات التي تتخذها إذا واجهت أي مشكلة في ألمانيا.

وتنتاول الجلسة الثانية، كيفية تعلم اللغة الألمانية للعمل في ألمانيا، وتنعقد يوم 21 مايو الجاري عن بعد «أونلاين»، وتشمل الآتي:

- التعرف على الطرق والأدوات الفعالة لتعلم اللغة الألمانية لتمكنك من العمل في ألمانيا.

- سيتم عرض أنواع مختلفة من التعلم وممارسة اللغة.

تدريب أساسيات المبيعات

ينفذ المركز تدريب على أساسيات المبيعات sales في محافظة الشرقية، خلال الفترة من يوم 7 مايو حتى 13 مايو.

دورات تدريبية في مجال تطوير الأعمال

تنفيذ 4 دورات تدريبية في مجال تطوير الأعمال business development، بواقع دورتين بحضور فعلي خلال الفترتين: من 7 مايو حتى 11 مايو الجاري، ومن يوم 28 مايو الجاري حتى 1 يونيو المقبل، ودورتان «عن بعد» خلال الفترتين من يوم 14 مايو حتى 18 مايو الجاري، ومن يوم 21 مايو حتى 25 مايو الجاري، وتشمل الآتي:

- التدريب على كيفية تحديد الأهداف.

- تطوير خطة الأعمال وتحديثها بشكل مستمر.

- طرق التوسع والتوجه لأسواق ومنتجات جديدة.

- استخدام وسائل التسويق المختلفة والحديثة لتكبير حجم الأعمال، وتكوين شراكات مثمرة.

كيفية التسجيل في التدريب

وللاستفادة من التدريبات والتسجيل فيها اضغط هنــــــــــــا، ويكون التسجيل متاح في أي وقت من الأحد للخميس من 9:30 صباحًا لـ 3:30 عصرًا، مع العلم أنه يغلق باب التسجيل عند اكتمال العدد.