دورات تدريب مجانية للمهندسين والفنيين تؤهل للعمل بالخارج.. اعرف كيفية التسجيل

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، تنفيذ برامج تدريبية في عدة مجالات متنوعة، لتدريب الشباب وتمكينهم، وتوفير فرص عمل في الأسواق المحلية والأجنبية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

ومن بين البرامج التدريبية المقدمة بالمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، تدريبات للمهندسين والفنيين، وتكون بالتعاون مع شركة سيمنز إنرجي، وتسمتر 5 أيام في الفترة 21 حتى 25 مايو الجاري، وتشمل التخصصات الآتية:

تدريبات للمهندسين والفنيين

- مقدمة في برمجة CNC ماكينة الفريزة

- أساسيات التحكم المبرمج

- التحكم الكهربي بدوائر ضغط الزيت

- أساسيات اللحام

- الأمن والسلامة المهنية

كما تقام دورة تدريبية أخرى للمهندسين والفنين، خلال الفترة من 28 مايو حتى 1 يونيه، وتشمل البرامج التدريبية الآتية:

- مقدمة في برمجة CNC ماكينة الخراطة

- أساسيات التحكم المبرمج

- التحكم الكهربي بدوائر ضغط الهواء

- أساسيات اللحام

- الاختبارات الإتلافية للحام

التسجيل في تدريب وزارة الهجرة للمهندسين والفنيين

يتسلم المتدرب شهادة معتمدة، ويتكفل المركز بمصروفات التدريب والمواصلات اليومية، من القاهرة للأكاديمية في العين السخنة.

ويمكن التسجيل من هنـــا، مع العلم أن باب التسجيل يغلق عند اكتمال العدد.

وينظم المركز المصري الألماني، دورات تدريبية لأصحاب الشهادات والعمال من أجل التوظيف، في إطار تأهيل الشباب ضمن مبادرة «مراكب النجاة» بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، ويمكن لخريجي الجامعات وأصحاب المؤهلات العليا أو أصحاب المهن والحرف المختلفة الحصول على دورات بالمركز.