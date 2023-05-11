أمطار خفيفة ورياح محملة بالرمال والأتربة تضرب الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية سقوط أمطار على بعض المناطق وسط نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، كما توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في البيان الصادر اليوم، والذي توقع سقوط أمطار متوسطة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بنسبة تصل إلى 30% مع طقس غائم جزئيا.

أمطار تضرب الإسكندرية

وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية أن محافظة الإسكندرية طقس غائم جزئيا مع نشاط للرياح، على أن يكون الطقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

وعن حالة الأمواج في البحر المتوسط أوضح البيان أنها تكون معتدلة إلى مضطربة يصل ارتفاعها إلي 2.5 متر، وسجلت درجة الحرارة العظمى في الإسكندرية اليوم الخميس 25 درجة وبلغت الصغرى 19 درجة، فيما سجلت سرعة الرياح 40 كيلو متر في الساعة وتعد أقصي سرعة للرياح في المحافظات اليوم.

طقس الإسكندرية اليوم

وتشير التوقعات إلى أن طقس محافظة الإسكندرية غداً الجمعة يشهد استمرار فرص سقوط الأمطار بنسبة تصل إلى 30% مع نشاط للرياح على مدار اليوم وطقس غائم جزئيا بارد ليلا معتدل الحرارة نهاراً.