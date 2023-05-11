رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

اندلاع حريق بعدد من مخازن شارع المعز بالقاهرة.. ومحاولات لإخماده (صور)

كتب:

منتصر سليمان _ حسن سمير
07:05 م | الخميس 11 مايو 2023
حريق المعز

حريق المعز

تحاول الحماية المدنية بالقاهرة، في الوقت الحالي، إخماد حريق اندلع بعدد من المخازن في شارع المعز بالقاهرة، إذ دفعت بعدد من السيارات للسيطرة على الحريق، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل حريق مخازن شارع المعز

البداية بورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بنشوب حريق في مخازن بشارع المعز، وعلى الفور قامت الحماية المدنية بالدفع بـ 4 سيارات إطفاء.

ويكثف رجال الحماية المدنية جهودهم من أجل إخماد النيران.

 

اقرأ المزيد:

السيطرة على حريق في محصول قمح بالدقهلية دون خسائر بشرية (صور)

السيطرة على حريق معرض أثاث في أرض اللواء

السيطرة على حريق في مخزن مياه غازية على الطريق الصحراوي بالفيوم

السيطرة على حريق في مبنى مجلس مدينة زفتى بالغربية دون إصابات
بقلم منتصر سليمان _ حسن سمير