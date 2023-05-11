اندلاع حريق بعدد من مخازن شارع المعز بالقاهرة.. ومحاولات لإخماده (صور)

تحاول الحماية المدنية بالقاهرة، في الوقت الحالي، إخماد حريق اندلع بعدد من المخازن في شارع المعز بالقاهرة، إذ دفعت بعدد من السيارات للسيطرة على الحريق، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل حريق مخازن شارع المعز

البداية بورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بنشوب حريق في مخازن بشارع المعز، وعلى الفور قامت الحماية المدنية بالدفع بـ 4 سيارات إطفاء.

ويكثف رجال الحماية المدنية جهودهم من أجل إخماد النيران.