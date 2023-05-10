السيطرة على حريق في محصول قمح بالدقهلية دون خسائر بشرية (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق اندلع في محصول قمح بعزبة «جعفر» في قرية كفر غنام بمدينة السنبلاوين، التابعة لمحافظة الدقهلية، دون وقوع أي خسائر بشرية.

حريق في أرض قمح

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بلاغا يفيد نشوب حريق بعزبة جعفر بقرية كفر غنام التابعة لمركز السنبلاوين بالدقهلية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وعدد من سيارات الإسعاف.

وعلى الفور انتقل ضباط الشرطة والمباحث إلى مكان الواقعة، لمعاينة الحادث وبالفحص والتحريات تبين عن وجود حريق شب داخل عزبة جعفر، بقرية كفر غنام التابعة لمركز السنبلاوين بالدقهلية.

تلف محصول القمح

وأسفر عنه احتراق وتلف محصول القمح على مساحة 3.5 فدان بعزبة «جعفر» دون وقوع أي إصابات بشرية، وكشفت التحريات الأولية أن سبب الحريق هو ماس كهرباء نتيجة سقوط سلك من أحد أبراج الضغط العالي على المحصول مسببا الحريق. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.