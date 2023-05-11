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إصابة 24 شخصاً معظمهم أطفال في انهيار جسر للمشاة جنوب فنلندا

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ا ش ا
07:17 م | الخميس 11 مايو 2023
انهيار جسر فى فنلندا

انهيار جسر فى فنلندا

أعلنت الشرطة الفنلندية، اليوم الخميس، أن 24 شخصاً على الأقل، معظمهم من أطفال المدارس، أصيبوا بإصابات متفرقة، نتيجة انهيار جسر مؤقت للمشاة، فى مدينة «إسبو»، الواقعة في جنوب البلاد، وسط أنباء عن أن 10 مصابين على الأقل إصاباتهم خطيرة.

إصابة 24 شخصا فى انهيار جسر للمشاة بفنلندا

وذكرت الشرطة الفنلندية، وفق ما أوردته قناة «يورونيوز» الأوروبية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس، أن الجسر المقام لعبور موقع بناء في منطقة «تابيولا» بالمدينة، انهار أثناء عبور مجموعة من أطفال المدارس، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن ضحايا، حيث أصيب 24 شخصا منهم عشرة إصابتهم خطيرة.

التحقيق في انهيار جسر للمشاة جنوب فنلندا

وأضافت الشرطة الفنلندية أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات، من أجل تلقي العلاج.

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بقلم ا ش ا