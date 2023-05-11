أمطار غزيرة وثلوج تضرب محافظة البحيرة (صور)

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة قبل قليل، سقوط أمطار زادت حدتها في المدن الساحلية إدكو، رشيد والمحمودية، مصحوبة برعد وبرق، وأيضا ثلوج، مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، ما أدى إلى حجب الرؤية الأفقية لاسيما على الطرق الرئيسية في المحافظة.

أمطار غزيرة على البحيرة

وشهدت المحافظة طقساً غائماً على مدار اليوم، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غداً الجمعة، يشهد شبورة مائية صباحًا، وطقساً غائماً جزئيًا والرياح تكون معتدلة.

ثلوج تضرب مدن ومراكز البحيرة

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه (1.5 : 2.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في البحيرة

العظمى 24 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة، وسرعة الرياح 40 كيلومترا في الساعة.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بتوخي الحذر وارتداء الملابس الثقيلة لاسيما في الساعات المتأخرة من الليل، كما حذرت مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية نظراً لوجود الأتربة والغبار الناتجة عن الرياح.